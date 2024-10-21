А так выглядит масштаб пробки на ЗСД. Она тянется с севера города. Фото: скриншот сервиса Яндекс. Пробки.
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А так выглядит масштаб пробки на ЗСД. Она тянется с севера города. Фото: скриншот сервиса Яндекс. Пробки.