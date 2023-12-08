Полянский: РФ высоко ценит работу ОАЭ по резолюции СБ ООН по сектору Газа

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в ходе заседания Совета безопасности ООН заявил, что Россия высоко ценит работ Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) по подготовке резолюции Совбеза ООН с призывом к прекращению огня в палестино-израильском конфликте.
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