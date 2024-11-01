ПолонСил.ру - с...
ГлавнаяЗдоровьеКрасотаНародная медицинаПсихологияПозитивКухонькаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПолонСил.ру - социальная сеть здоровья

141 246 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • secretmaster
    Очень интересно. Почти ничего из этого не знаю. А некоторые ещё и похожи друг на друга.Топ-10 цитрусов, ...
  • Андрей Павлов
    Права. Только если вокруг все устроено нормально. Если не поселятся рядом мигранты-цыгане. Если не начнут они, хвала ...Бросить всё. Уста...
  • Sema
    Какими бы способами человек не пытался продлить свою молодость, возраст всё равно берёт своё. Но придет время, когда ...Почему одни люди ...

Святые, врачи, пациенты: в честь кого и почему называют заболевания

Святые, врачи, пациенты: в честь кого и почему называют заболевания

Некоторые болезни носят имена людей. Часто это имена описавших их врачей, но порой недуги называют и в честь пациентов или литературных персонажей В последние пару лет вокруг только и разговоров, что о болезнях, однако вот названия у них какие-то скучные или непонятные.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх