Святые, врачи, пациенты: в честь кого и почему называют заболевания

Некоторые болезни носят имена людей. Часто это имена описавших их врачей, но порой недуги называют и в честь пациентов или литературных персонажей В последние пару лет вокруг только и разговоров, что о болезнях, однако вот названия у них какие-то скучные или непонятные.
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