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ФедералПресс

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В России подешевел кофе: что будет дальше с ценой на продукт

В России подешевел кофе: что будет дальше с ценой на продукт

МОСКВА, 4 октября, ФедералПресс. Кофе в России понемногу дешевеет: по оценке эксперта АКРА Антона Тренина, с начала 2026 года цены снизились примерно на 2 %.

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