WP: генерал Милли рассмеялся в ответ на призыв Залужного передать Украине F-16

Чиновники США были в ярости из-за утечек, разоблачающих риски военных действий на Украине -WPПросьба главкома Вооружённых сил Украины Валерия Залужного о передаче Киеву боевых самолетов F-16, адресованная экс главе начальников штабов США Марку Милли, не принесла ожидаемого результата.
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