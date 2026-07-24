Деловые новости Китая за неделю (Дайджест N314)

С миру по нитке. Много разных интересных новостей и статей.

Китайская экономика и технологический сектор демонстрируют впечатляющую синергию: от рекордных показателей внешней торговли и стабилизации прямых иностранных инвестиций до прорывов в области искусственного интеллекта и вычислительной инфраструктуры.