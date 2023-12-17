Не Алла и не Маша: Распутина совсем всех запутала своим настоящим именем

Звезда официально отказалась от своего творческого псевдонима. Маша Распутина Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look PressВернувшаяся из небытия Маша Распутина сделала ход конем, она отказалась от своего творческого псевдонима, записанного даже в ее паспорте.