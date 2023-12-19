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Харден, Ленард и Джордж набрали 90 очков на троих в победной игре с «Индианой»

Харден, Ленард и Джордж набрали 90 очков на троих в победной игре с «Индианой»

«Клипперс» в понедельник взяли верх над «Индианой» (151:127) в выездном матче. В составе калифорнийцев звездное трио Джеймс Харден – Кавай Ленард – Пол Джордж набрало в сумме 90 очков.

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