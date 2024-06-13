Театр абсурда
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Театр абсурда

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Генацвали, "зелёные человечки" и финал игры "в независимость"

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Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Янки буквально толкают Грузию в объятия России. В ответ на принятие закона об иноагентах, и подготовку законопроекта о запрете "пернатости в стране", англосаксы ввели санкции против Грузии.

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