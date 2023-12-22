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Сколько можно терпеть?...Патриарх предостерегает: из-за ситуации с мигрантами мы можем потерять Россию

Сколько можно терпеть?...Патриарх предостерегает: из-за ситуации с мигрантами мы можем потерять Россию

Андрей Соколов    За год ситуация с мигрантами, которые не владеют русским языком, стала хуже. Об этом заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая в среду на епархиальном собрании Москвы.

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Комментарии
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ТМ
Татьяна М
Тема с мигрантами требует немедленного решения! Пускать только Спецов с чистым прошлым, с проведением экзамена, собеседования на знания законов И клятвой на верность стране,законодательно закрепить условия выдворения с лишением гражданства за любое преступление, без права возврата,- это не коренные народы и гражданство их приобретенное, а сейчас это «засланные казачки», один вред от них.
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9 час.
anna_n8mailru Надежда Антошкина
Мы полностью с вами согласны и писали о подобном уже не один раз. Но кто слышит глас народа? Всем деньги уши заложили.
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6 час.
ТМ
Татьяна М
Я помню первую волну в начале 2-х сотых: воспитанные, образованные , прекрасно говорящие и пишущие на русском, служившие в советской армии,бывшие граждане узбср, таджср, казахср , а то, что сейчас это ужас, отбросы в своём большинстве. Попросила не оставлять машину( такси) на переходе,- зашипел в лицо» жить надоело!», другой таксист при поездке начал поносить христиан, церкви, веру
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4 час.

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