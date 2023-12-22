Сколько можно терпеть?...Патриарх предостерегает: из-за ситуации с мигрантами мы можем потерять Россию

ТМ Татьяна М Тема с мигрантами требует немедленного решения! Пускать только Спецов с чистым прошлым, с проведением экзамена, собеседования на знания законов И клятвой на верность стране,законодательно закрепить условия выдворения с лишением гражданства за любое преступление, без права возврата,- это не коренные народы и гражданство их приобретенное, а сейчас это «засланные казачки», один вред от них.

anna_n8mailru Надежда Антошкина Мы полностью с вами согласны и писали о подобном уже не один раз. Но кто слышит глас народа? Всем деньги уши заложили.