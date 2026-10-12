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Энциклопедия географа

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Чёрное море: от океана Тетис до сероводородной бездны

Чёрное море: от океана Тетис до сероводородной бездны

Когда задумываешься о том, как устроена природа, порой кажется, что у каждого крупного водоёма есть своя скрытая биография, растянувшаяся на миллионы лет.

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