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Русский бунт Емельяна Пугачёва

Русский бунт Емельяна Пугачёва

﻿﻿Фильм "Русский бунт" реж. А. Прошкина, 2000 г «Что ты сделал? — Я твой император — Петр Третий. Будешь ли ты служить мне верой и правдой? — Да Да Да! — Ну, тогда Бог тебя простит, и я, великий государь, прощу тебя.

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