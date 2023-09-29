Русский бунт Емельяна Пугачёва

﻿﻿Фильм "Русский бунт" реж. А. Прошкина, 2000 г «Что ты сделал? — Я твой император — Петр Третий. Будешь ли ты служить мне верой и правдой? — Да Да Да! — Ну, тогда Бог тебя простит, и я, великий государь, прощу тебя.