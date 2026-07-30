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Пелагея покорила Светлогорск, несмотря на болезнь

Пелагея покорила Светлогорск, несмотря на болезнь

В Светлогорске случился настоящий праздник для ценителей русской фолк-музыки. Концерт Пелагеи и её одноименной группы стал одним из самых ожидаемых событий лета, собрав полный зал, несмотря на высокую стоимость билетов.

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