Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 23 декабря, вечер

Минобороны России публикует заявление начальника пресс-центра группировки «Восток». На ЮЖНО-ДОНЕЦКОМ НАПРАВЛЕНИИ подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией отразили три атаки 79-й десантно-штурмовой бригады в районе населенного пункта НОВОМИХАЙЛОВКА Донецкой Народной Республики и нанесли огневое поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов ПАРАСКОВИЕВКА и МАКАРОВКА Донецкой Народной Республики.