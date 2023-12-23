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Мировое обозрение

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Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 23 декабря, вечер

Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 23 декабря, вечер

Минобороны России публикует заявление начальника пресс-центра группировки «Восток». На ЮЖНО-ДОНЕЦКОМ НАПРАВЛЕНИИ подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией отразили три атаки 79-й десантно-штурмовой бригады в районе населенного пункта НОВОМИХАЙЛОВКА Донецкой Народной Республики и нанесли огневое поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов ПАРАСКОВИЕВКА и МАКАРОВКА Донецкой Народной Республики.

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