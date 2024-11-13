В Барнауле жилые дома остались без отопления и воды из-за аварии. Список адресов

Ведутся аварийно-восстановительные работы В Барнауле из-за повреждения на теплосети в районе проспекта Комсомольский без отопления и горячей воды остались 62 многоквартирных дома, один детский сад, четыре образовательных, два медицинских и 33 административных учреждения, сообщает СГК в своем Telegram-канале.