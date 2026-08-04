Ливия: первоначальные источники сообщили, что по состоянию на утро по местному времени в районах Эз-Завия и Сурман в округе Завия происходили вооруженные столкновения между ополчением Аль-Фар во главе с Мухаммедом Бахруном и 103-м пехотным батальоном, известным как Аль-Силаа.
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