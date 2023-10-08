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В США рассказали, где больше всего ненавидят Россию

В США рассказали, где больше всего ненавидят Россию

Американцы унаследовали свою русофобию от Британской империи, заявил профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

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Комментарии
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Лев Добрый
Эти скоты должны получить сокрушительный удар, чтобы в мозгах у них не осталось место для подлости!👀👍👈
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