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Трампу запретят использовать музыку The White Stripes

Трампу запретят использовать музыку The White Stripes

Экс-участники американской рок-группы The White Stripes Джек и Мэг Уайт подали в суд на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа из-за нарушения авторских прав на их песню 2003 года Seven Nation Army.

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