Глава киевского режима Владимир Зеленский на фоне критики со стороны американского лидера Дональда Трампа заявил, что из-за стресса у него ухудшилось здоровье.
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Нам что, пожалеть его? У Гитлера тоже самое было, Зе сам себе дорогу и кумиров выбрал, ждём Ялту-2.Украины не должно быть, пусть останется маленькая Галиция, такая 3х литровая банка с укрожопыми бандеровцами и укронацистами, пусть, ублюдки, у себя за околицей и решают свои "мировые" проблемы и с москалями и с поляками.От них, засранцев, и можно будет отгородиться 2х метровым забором по периметру, для соседних стран это будет недорого.Даёшь Галицию!
БрЯхня!
"...несколько раз пытался уйти из жизни..."!!! Читай: несколько раз чуть не издох от передозировки, но врачи, стоявшие на стрёме, откачали.