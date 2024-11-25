Ученый Золотарева: в старых обоях могут развиваться плесневые грибы

Существует мнение, что старые обои могут быть опасными для здоровья. Одна из главных причин для беспокойства — наличие вредных веществ в составе обоев или клеящих средств, которые могут негативно влиять на здоровье, например, формальдегида, рассказала "Газете.
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