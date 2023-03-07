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Скоулз о Вегорсте: «У него нет необходимого уровня мастерства, чтобы выступать за «МЮ». Он играет, по сути, защитника»

Пол Скоулз считает, что Ваут Вегорст не соответствует уровню «Манчестер Юнайтед». «Мы говорим о позиции десятого номера или центрфорварда, а он играет, по сути, защитника.

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