В Зеленодольске полицейские провели рейд по противодействию незаконной миграции

С целью противодействия нелегальной миграции и незаконной трудовой деятельности иностранных граждан и лиц без гражданства, сотрудники Управления по вопросам миграции совместно с сотрудниками Центра по противодействию экстремизму МВД по Республике Татарстан проведено проверочное мероприятие по выявлению фактов нарушения миграционного законодательства.