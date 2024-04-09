В Зеленодольске полицейские провели рейд по противодействию незаконной миграции

С целью противодействия нелегальной миграции и незаконной трудовой деятельности иностранных граждан и лиц без гражданства, сотрудники Управления по вопросам миграции совместно с сотрудниками Центра по противодействию экстремизму МВД по Республике Татарстан проведено проверочное мероприятие по выявлению фактов нарушения миграционного законодательства.
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