+Новости
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

+Новости

3 подписчика

В Зеленодольске полицейские провели рейд по противодействию незаконной миграции

С целью противодействия нелегальной миграции и незаконной трудовой деятельности иностранных граждан и лиц без гражданства, сотрудники Управления по вопросам миграции совместно с сотрудниками Центра по противодействию экстремизму МВД по Республике Татарстан проведено проверочное мероприятие по выявлению фактов нарушения миграционного законодательства.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх