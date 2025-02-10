70-летнего пенсионера отправили в колонию строгого режима за убийство — он ударил наркомана, который напал на детский лагерь.
Бл..ь! Это что такое?
Комментарии
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Александр Смеричинский
а нафига тогда нужны охранники? Вызвать полицию и ждать пока придурок кого нибудь поубивает? Судью уволить, а прокурора разжаловать в патрульного или в охранника.
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14 час.
лл
лина любимцева
П О З О Р российской судейской системе!! ЧИСТИТЬ НУЖНО!! И прокуратуру, и судейский корпус!!!! Наверняка не только их....
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11 час.
АЕ
Анна Егорова
Только об этом и твердит весь народ! они отпускают на свободу мигрантов-насильников в зале суда, а деду, который спас детям жизнь дали срок!
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7 час.
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