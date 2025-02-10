Бл..ь! Это что такое?

Александр Смеричинский а нафига тогда нужны охранники? Вызвать полицию и ждать пока придурок кого нибудь поубивает? Судью уволить, а прокурора разжаловать в патрульного или в охранника.

лл лина любимцева П О З О Р российской судейской системе!! ЧИСТИТЬ НУЖНО!! И прокуратуру, и судейский корпус!!!! Наверняка не только их....