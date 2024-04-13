Армия России освободила село Первомайское

Об этом сообщило Министерство обороны России. Ранее писали: Луганск под сильным обстрелом: ударили по новому заводу, школе ВСУ ударили по машиностроительному заводу в Луганске, который планировали скоро запустить.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии