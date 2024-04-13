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Армия России освободила село Первомайское

Армия России освободила село Первомайское

Об этом сообщило Министерство обороны России.  Ранее писали: Луганск под сильным обстрелом: ударили по новому заводу, школе ВСУ ударили по машиностроительному заводу в Луганске, который планировали скоро запустить.

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