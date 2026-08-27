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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Глава КДК о бане Талалаева на 4 матча: «Он неоднократно оскорбительно вел себя и демонстрировал аналогичный жест. Приняли решение с учетом характера нарушения, повторности и систематичности»

Председатель Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц прокомментировал наказание главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева .

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