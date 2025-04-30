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«Весёлые ребята». Первые во всём

«Весёлые ребята». Первые во всём

Дело было весной 1983-го. Вволю надрыгавшись под хиты «Машины времени», Демиса Руссоса и «Землян», народ вдруг принялся наперебой орать что есть мочи: «Банановые острова» давай! «Мальчика Бананана»! Музыканты ВИА «Иней» растерянно переглянулись: новый альбом Матецкого и Чернавского они выдрали с боем в магазине «Мелодия» буквально на днях и толком не успели отрепетировать ни одного хита.

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