За рулем
ГлавнаяНовостиТесты
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

За рулем

10 972 подписчика

Топливный кризис и модернизация: как предотвратить кражу бензина

Топливный кризис и модернизация: как предотвратить кражу бензина

Лада Ларгус, 1.6 (102 л. с.), М5 Изготовитель – АВТОВАЗ Год выпуска – 2012 В эксплуатации «За рулем» – с августа 2012 года Пробег на момент отчета  – 166 500 км На протяжении 14 лет редакционный Ларгус обходился без запирания топливного бака – беспроблемно служила простейшая заводская пробка с трещоткой ограничения момента затяжки.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым