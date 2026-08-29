Топливный кризис и модернизация: как предотвратить кражу бензина

Лада Ларгус, 1.6 (102 л. с.), М5 Изготовитель – АВТОВАЗ Год выпуска – 2012 В эксплуатации «За рулем» – с августа 2012 года Пробег на момент отчета – 166 500 км На протяжении 14 лет редакционный Ларгус обходился без запирания топливного бака – беспроблемно служила простейшая заводская пробка с трещоткой ограничения момента затяжки.
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