Жительница Таганрога рассказала, как пережидала ракетную атаку ВСУ в ванной

Русская поделилась подробностями ночной атаки ВСУ на Ростовскую областьВременно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что сегодня ночью Таганрог подвергся ракетной атаке ВСУ.
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