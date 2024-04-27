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Военное обозрение

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Тренировка перед войной: НАТО обостряет ситуацию в Сувалкском коридоре

Тренировка перед войной: НАТО обостряет ситуацию в Сувалкском коридоре

Современное напряжение вокруг Сувалкского коридора можно сравнить с событиями на пограничном переходе «Чекпойнт Чарли» во времена холодной войны – в обоих случаях одно неосторожное движение может привести к третьей мировой.

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