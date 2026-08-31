Пропал 15-летний мальчик в Республике Алтай на мотоцикле 30.08.2026

В Республике Алтай пропал 15-летний подросток из села Чемал. 30.08.2026 он уехал в горы на оранжевом горном мотоцикле и с тех пор не выходит на связь.
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