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Царьград

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Пропал 15-летний мальчик в Республике Алтай на мотоцикле 30.08.2026

Пропал 15-летний мальчик в Республике Алтай на мотоцикле 30.08.2026

В Республике Алтай пропал 15-летний подросток из села Чемал. 30.08.2026 он уехал в горы на оранжевом горном мотоцикле и с тех пор не выходит на связь.

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