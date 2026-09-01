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На Алтае прошли торжества в честь десятилетия перенесения мощей святителя Макария

На Алтае прошли торжества в честь десятилетия перенесения мощей святителя Макария

Торжества состоялись в Центре культурного развития Республики Алтай В Горно-Алтайске прошло торжественное мероприятие в честь десятилетия перенесения святых мощей святителя Макария в Горно-Алтайскую епархию.

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