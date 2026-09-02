В Германии депутат устроил оргию прямо в здании ратуши

Скандальная история с депутатом городского совета Мангейма получила неожиданное продолжение. Несмотря на шквал критики и предупреждения со стороны коллег, Юлиан Феррат всё же провёл мероприятие, которое сам охарактеризовал как «камерную и элегантную свингер-вечеринку».