Операторы ударных БПЛА уничтожили полевой склад ВСУ в Запорожской области

Российские военные ликвидировали полевой склад Вооружённых сил Украины в Запорожской области, заявил начальник штаба отдельного разведывательного батальона 58-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» с позывным «Беркут».
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