15 необычных идей для декора пасхальных яиц

Можно красить, можно переводить готовые картинки на скорлупу, можно оставлять их как есть. А можно и вовсе сделать из них праздничный декор стола, выбирая пенопластовые формы или выдувая содержимое из скорлупы.
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