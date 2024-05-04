Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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15 необычных идей для декора пасхальных яиц

15 необычных идей для декора пасхальных яиц

Можно красить, можно переводить готовые картинки на скорлупу, можно оставлять их как есть. А можно и вовсе сделать из них праздничный декор стола, выбирая пенопластовые формы или выдувая содержимое из скорлупы.

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