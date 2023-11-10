В России выросли расценки на аренду жилья

В России заметно подорожала аренда жилья. В среднем в октябре ставка по однокомнатной квартире превысила 20 тысяч рублей в месяц (20039 рублей – рост на 7%), по двухкомнатной – это уже более 26 тысяч (26191 рубль – рост на 5,9%), а месяц жизни в трехкомнатной квартире обойдется более чем в 33 тысячи (33090 рублей – рост на 4,5%).