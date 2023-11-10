РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 174 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Георгий Михалев
    Обычное дело, кругом одни уголовники.В Уфе насильник п...
  • Ольга
    Гниды фашистские.ЦАХАЛ заявил о на...
  • Сергей Бессонов
    "Kyodo: Кисида обеспокоен воздушными патрулями РФ и Китая рядом с Японией"   Пугать дальнобойными ракетами великую яд...Kyodo: Кисида обе...

В России выросли расценки на аренду жилья

В России заметно подорожала аренда жилья. В среднем в октябре ставка по однокомнатной квартире превысила 20 тысяч рублей в месяц (20039 рублей – рост на 7%), по двухкомнатной – это уже более 26 тысяч (26191 рубль – рост на 5,9%), а месяц жизни в трехкомнатной квартире обойдется более чем в 33 тысячи (33090 рублей – рост на 4,5%).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх