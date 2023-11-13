Медведев победил Рублева на старте итогового турнира АТР

В итальянском Турине завершился матч группового этапа Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) победой россиянина Даниила Медведева, он играл против своего соотечественника Андрея Рублева.
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