Телеканал "КРЫМ 24"

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Больше 2 тысяч беженцев пересекли границу с Крымом за последние стуки

За последние сутки границу с Крымом пересекли свыше 2 тысяч беженцев. Всего с начала специальной военной операции на Украине на полуостров прибыли уже 28 тысяч человек, сообщает Мининформ республики.

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