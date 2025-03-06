JAMA: замена сливочного масла растительным снижает риск раннего ухода из жизни

Ученые из Медицинского центра Бригама установили, что потребление соевого, рапсового и оливкового масла снижает риск летального исхода рака и сердечно-сосудистых заболеваний, а сливочного, напротив, повышает.
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