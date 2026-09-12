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Царьград

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Мир на Украине невозможен? Зять Трампа назвал условие, которое не устраивает Киев

Мир на Украине невозможен? Зять Трампа назвал условие, которое не устраивает Киев

Чем чаще американские переговорщики прилетают в Москву, тем больше кажется, что мир на Украине невозможен.

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