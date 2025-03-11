Террор ВСУ против Москвы: Всё не так, как многие думают. В Госдуме сказали правду

Депутат Госдумы Белик назвал массированную атаку дронов на Москву терроромЗа прошедшую ночь над территорией Московской области был сбит 91 дрон.
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