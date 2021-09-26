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Что за новый сериал про Ведьмака? В Сети удивились, что Netflix назвал его подходящим для детей

Что за новый сериал про Ведьмака? В Сети удивились, что Netflix назвал его подходящим для детей

Некоторые пользователи Сети отреагировали на новости от Netflix про приключения Ведьмака и удивились известию про новый сериал по вселенной, который, по словам создателей, будет пригоден для просмотра всей семьёй с детьми.

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