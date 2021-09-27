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В США и Европе устали от проблем Украины

В США и Европе устали от проблем Украины

Политолог и бывший советник Джорджа Буша-младшего по России Томас Грэм заявил, что президент США Джо Байден не поднимал тему Украины на переговорах с российским президентом Владимиром Путиным, так как на Западе утомились от украинских проблем.

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