В США и Европе устали от проблем Украины

Политолог и бывший советник Джорджа Буша-младшего по России Томас Грэм заявил, что президент США Джо Байден не поднимал тему Украины на переговорах с российским президентом Владимиром Путиным, так как на Западе утомились от украинских проблем.
Политолог и бывший советник Джорджа Буша-младшего по России Томас Грэм заявил, что президент США Джо Байден не поднимал тему Украины на переговорах с российским президентом Владимиром Путиным, так как на Западе утомились от украинских проблем.
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