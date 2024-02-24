Сенатор Вэнс: США передали десятилетний запас оружия на украинский конфликт

Американский сенатор Джеймс Дэвид Вэнс выразил обеспокоенность израсходованием десятилетних запасов оружия на украинский конфликт, что ставит под сомнение способность США обеспечивать свою национальную безопасность.
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