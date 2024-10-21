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Царьград

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Голосование в Молдавии: Санду обвинили в "краже" выборов

Голосование в Молдавии: Санду обвинили в "краже" выборов

Один из кандидатов в молдавские президенты обвинила свою соперницу Майю Санду в "краже" выборов.У молдавского народа украли право голоса ещё задолго до выборов в стране.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
А что молдаване по жизни терпилы, не в состоянии выйти на улицы и наехать майданить и бастовать по всей стране? Значит баранам однв участь пойти под нож, а пока с них под зиму всю шерсть сострегут, только и всего.
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