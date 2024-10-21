Голосование в Молдавии: Санду обвинили в "краже" выборов

ИМ

Ильдус Мамлеев

А что молдаване по жизни терпилы, не в состоянии выйти на улицы и наехать майданить и бастовать по всей стране? Значит баранам однв участь пойти под нож, а пока с них под зиму всю шерсть сострегут, только и всего.