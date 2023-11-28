Омич подозревается в серии краж денежных средств у жителей нескольких регионов России

В производстве у следователя отдела по расследованию преступлений, совершенных с использованием информационных технологий, средств мобильной связи, сети Интернет и вредоносного программного обеспечения, СУ УМВД России по городу Омску находится 59-эпизодное уголовное дело, возбужденное по п.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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