Омич подозревается в серии краж денежных средств у жителей нескольких регионов России

В производстве у следователя отдела по расследованию преступлений, совершенных с использованием информационных технологий, средств мобильной связи, сети Интернет и вредоносного программного обеспечения, СУ УМВД России по городу Омску находится 59-эпизодное уголовное дело, возбужденное по п.