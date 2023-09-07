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Минцифры прекратило лицензировать пейджинговую связь

Минцифры прекратит лицензировать услуги пейджинга, пишут «Ведомостям». Технология персонального радиовызова или пейджинга является устаревшей и в настоящее время полностью замещена на территории России технологией подвижной радиотелефонной связи.

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