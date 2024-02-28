Иммунолог Болибок: редкое заболевание можно выявить по клинической картине

Врач Владимир Болибок, поделился с RT методами выявления редких заболеваний. По мнению врача, подозрения на наличие заболевания могут возникнуть на основе клинических симптомов и сопутствующих заболеваний, а затем подтверждаются генетическими анализами.
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