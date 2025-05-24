Охота на кулика: «Молчун» летит! Замолчала и птичья лесная братия

«Погода в лесу плохая, погода плохая, а эта перемена погоды — как прокол», — немного модифицировав великого Визбера на охотничий манер, я проехал сквозь весенний дождь и выехал из города, чтобы набрать обороты.
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