﻿﻿Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон убежден, что президент Украины Владимир Зеленский и руководитель Главного разведывательного управления Минобороны республики Кирилл Буданов вскоре будут уволены, поскольку они больше не нужны Соединенным Штатам.