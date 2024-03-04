Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон убежден, что президент Украины Владимир Зеленский и руководитель Главного разведывательного управления Минобороны республики Кирилл Буданов вскоре будут уволены, поскольку они больше не нужны Соединенным Штатам.
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