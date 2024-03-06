Дакота Джонсон высказалась о “Мадам Паутине”: “Я, вероятно, никогда не возьм...

Дакота Джонсон высказалась о “Мадам Паутине”: “Я, вероятно, никогда не возьмусь за нечто подобное снова”Актриса Дакота Джонсон нарушила молчание по поводу реакции на плохо принятый спин-офф “Человека-паука”, заявив, что “вероятно, никогда не возьмется за нечто подобное снова”.